من موقع الوزارة…تنسيق الثانوية العامة المتوقع في المحافظات كلها مش هيقل عن الرقم ده

تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 أصبح من أكثر المواضيع شيوعًا على جوجل، بعد إعلان العديد من المحافظات عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الثاني، ويبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن توقعات تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 لمعرفة الحد الأدنى المطلوب للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم، وأيضًا يريدون معرفة المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم.

الاوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المستندات المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة لهذا العام وهذه المستندات تكون على النحو التالي:

صورة شخصية حديثة بأبعاد 4×6 مكتوب عليها اسم الطالب ورقمه القومي.

5 صور من شهادة الإعدادية الأصلية.

بيان نجاح أصل و5 صور منه.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة و 5 صور منها.

استمارة تنسيق الطالب.

وصل إيصال دفع المصروفات المدرسية من البريد، بالإضافة إلى خمس صور.

صورة بطاقة ولي الأمر.

توقعات تنسيق 1 ثانوي

حددت الوزارة التنسيق في جميع المحافظات ويكون على النحو التالي: