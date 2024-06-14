من موقع الوزارة…تنسيق الثانوية العامة المتوقع في المحافظات كلها مش هيقل عن الرقم ده

تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 أصبح من أكثر المواضيع شيوعًا على جوجل، بعد إعلان العديد من المحافظات عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الثاني، ويبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن توقعات تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 لمعرفة الحد الأدنى المطلوب للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم، وأيضًا يريدون معرفة المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم.
الاوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المستندات المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة لهذا العام وهذه المستندات تكون على النحو التالي:
- صورة شخصية حديثة بأبعاد 4×6 مكتوب عليها اسم الطالب ورقمه القومي.
- 5 صور من شهادة الإعدادية الأصلية.
- بيان نجاح أصل و5 صور منه.
- شهادة ميلاد مميكنة حديثة و 5 صور منها.
- استمارة تنسيق الطالب.
- وصل إيصال دفع المصروفات المدرسية من البريد، بالإضافة إلى خمس صور.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
توقعات تنسيق 1 ثانوي
حددت الوزارة التنسيق في جميع المحافظات ويكون على النحو التالي:
- توقعات التنسيق للشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة لعام 2024 تتفاوت بين 245 و247 درجة.
- توقعات تنسيق شهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية لعام 2024 تشير إلى أن الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي هو 225 درجة.
- توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية لعام 2024، توضح إلى أن الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي هو 236 درجة.
- توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية لعام 2024، الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي هو 230 درجة.
- توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية لعام 2024، والحد الأدنى المطلوب للقبول في الصف الأول الثانوي هو 230 درجة.
- توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية لعام 2024، والحد الأدنى للقبول هو 238 درجة.
- توقعات تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الجيزة لعام 2024، والحد الأدنى للقبول هو 218 درجة.