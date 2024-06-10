طريقة عمل ماء مركز بنكهة جوز الهند في المنزل وأبرز فوائده للجسم

تعد ماء جوز الهند من المشروبات الصحية الطبيعية ذات القيمة الغذائية العالية المفيدة للصحة بشكل عام، وتقدم تلك الماء المعززة بنكهة جوز الهند إلى جانب وجبة الفطور في الصباح لإمداد الجسم بالطاقة، كما تقدم أيضا في فصل الصيف السيطرة على فقد الجسم للسوائل نتيجة التعرق، وينصح بتقديمها للأطفال ولكبار السن أيضا.

مقادير عمل ماء مركز بنكهة جوز الهند في المنزل

يتم تحضير المقادير من خلال تجهيز المكونات التالية:

2 كوب جوز هند مبشور ناعم.

لتر ماء.

ظرف من الفانيليا

طريقة عمل ماء مركز بنكهة جوز الهند في المنزل

فيما يلي نوضح طريقة عمل ماء جوز الهند اللذيذ والمنعش في المنزل بأسهل الخطوات:

تغلي كمية من الماء وعليها جوز الهند المبشور.

ومن ثم يترك دقيقتين ثم يتم إغلاق درجة حرارة الموقد.

يترك جوز الهند في الماء لمدة ثلاث ساعات.

بعد مرور الثلاث ساعات يتم وضع الخليط في الخلاط ويضرب لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نستخدم قماشة بيضاء ومن ثم يتم عصر المكونات بالكامل حتى تحصل على الحليب وقم بالتخلص من الشوائب.

حفظ الماء المركز في الثلاجة في زجاجة نظيفة ليصبح بارد.

فوائد جوز الهند للجسم