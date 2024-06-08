استعلم من هنا epedu.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر موقع الوزارة ونتائجنا في جميع المحافظات العراقية 2024

اشتعلت محركات البحث مؤخرًا بالبحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024، وذلك تزامنًا مع انتهاء الامتحانات وبداية إجازة نهاية العام الدراسي، تعد النتيجة الشاغل الرئيسي لأذهان الطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون بفارغ الصبر ظهورها، الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية نظمت جميع جوانب بيئة الامتحان، وأتاحت للطلاب كل سبل الراحة لضمان تركيزهم في الإجابة، وتم انتهاء اللجان بشكل مثالي، لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجتك، تابعوا معنا السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أطلقت وزارة التربية العراقية رسميًا رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024، استعدادًا لنشر كشوف النتائج عليه بمجرد إدخال البيانات الخاصة بالطالب، فور ظهور النتيجة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط 2024.

حدد نتائج الدور الأول.

اختر اسم المحافظة التي تتبع لها مدرسة الطالب، مثل: نينوى، كربلاء، بابل، النجف، وغيرها.

أدخل بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.

اضغط على “عرض النتيجة”.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر نتائجنا

يمكنك الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا”، تتمثل خطوات الاستعلام عبر موقع “نتائجنا” في النقاط البسيطة التالية: