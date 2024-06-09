ما هو موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة 1445؟ الموارد البشرية توضح

قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد حلول عيد الأضحى 2024، اعتمدت في ذلك على رؤية الهلال بناء على قرارات هيئة الأرصاد السعودية ، مضافا لذلك حددت مواعيد بداية ونهاية العطلة الرسمية للعيد التي يتم تعميمها على جميع المؤسسات وقطاعات العمل داخل الأراضي السعودية، وقد أعربت عن اهتمامها ومشاركتها لمظاهر الاحتفال التي يقوم بها المواطنين لاستقبال عيد الأضحى.

متى عيد الأضحى المبارك 1445؟

تم الإعلان عن الموعد المتوقع بحلول عيد الأضحى حيث سيوافق أولى أيام العيد يوافق يوم 16-6-2024 ميلادي وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة أربعة أيام.

أولى أيام العطلة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص سوف يكون قبل استقبال وقفة عرفات بيومين كاملين، ويستطيع بعد ذلك العاملين العودة إلى أعمالهم مرة أخرى وذلك تحديد يوم 17 من شهر ذي الحجة عقب انتهاء إجازة العيد.

مظاهر احتفال الشعب السعودي باستقبال عيد الأضحى المبارك

يعتبر الشعب السعودي من أعرق الشعوب العربية التي تستعد جيدا لعيد الأضحي، عن طريق تجهيز مظاهر الاحتفال كالتالي: