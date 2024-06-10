طريقة عمل آيس كريم جوز الهند بمذاق منعش ولذيذ وأبسط الخطوات والمقادير

تعد وصفة آيس كريم جوز الهند من الوصفات اللذيذة والمفيدة على حد السواء، حيث تعد نكهة جوز الهند من النكهات المقبولة بالنسبة للكثير من الأشخاص، وبالتزامن مع حلول فصل الصيف نجد بحث عن طريق استخدام جوز الهند في عمل المثلجات أو الآيس كريم الطازج ومن ثم تجميده ليصبح بالقوام المتماسك المعتاد.

مقادير عمل آيس كريم جوز الهند

لتحضير آيس كريم بمذاق ونكهة جوز الهند سوف تحتاج إلى مقادير بسيطة حتى تحصل في النهاية على المذاق والقوام الرائع وتنجح في تحضير حلوى رائعة للأطفال في المنزل بمكونات آمنة بالكامل، وتلك المقادير تتمثل في:

كوب سكر أبيض ناعم.

أربع أكواب حليب كامل الدسم.

جوز هند بمقدار كوب ونصف مبشور ناعم.

أربع أكواب كريمة خفق.

فانيليا ملعقة كبيرة.

ملح بمقدار نصف ملعقة.

طريقة عمل آيس كريم جوز الهند في المنزل

فيما يلي نوضح جميع تفاصيل تحضير آيس كريم منعش ولذيذ وشهي في المنزل بكمية وفيرة تكفي أفراد الأسرة والاحتفاظ بالباقي في الفريزر للاستخدام أو لتقديمه للضيوف: