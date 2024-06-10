طريقة عمل الكيك في الطاسة هش وناجح وسريع التحضير

تعد وصفة الكيك في الطاسة من الوصفات المنقذة سريعة التحضير في حال وجود ضيوف أو عند الرغبة في تحضير وجبه فطار سريعة، حيث تتمتع الوصفة بمذاق لذيذ وقوام ناجح لا يقل جودة عن الكيك في الفرن وفي الفقرات المقبلة نوضح المقادير الدقيقة وخطوات التحضير بنجاح.

مقادير عمل الكيك في الطاسة

فيما يلي نوضح المقادير التي تستخدم في وصفة تحضير كيك شهي المذاق وهش في الطاسة دون الحاجة إلى استخدام الفرن، وتتمثل تلك المقادير في:

نصف كيلو من الدقيق.

نصف كوب من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب كاكاو غير محلي.

سكر بودر بوزن 20 جرام.

بيضة متوسطة الحجم.

كيس فانيليا.

شيكولاتة بندق كريمي بوزن 60 جرام.

صوص كراميل.

ظرف بيكنج بودر.

كريم شانتيه، ماء بارد أو حليب بارد بمقدار نصف كوب.

خطوات عمل الكيك في الطاسة

قد تظن معظم السيدات أنه من الصعب تحضير الكيك في المنزل في حالة عدم وجود فرن، وهو اعتقاد خاطيء حيث توجد طريقة ما من خلالها يتم تحضير الكيك في الطاسة بسلاسة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: