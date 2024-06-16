“1.150.000 دينار مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تزف بشرى سارة للموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين الجديدة، والذي تم الإعلان عنه في الفترة الماضية، ويدخل إجراء رفع الرواتب ضمن مجموعة من الإجراءات تقوم بها الدولة بهدف دعم المواطنين بشكل عام ومساعدتهم عن طريق تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عليهم والأوضاع الاقتصادية الحالية التي تتواجد في كثير من الدول الأخرى، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

أوضحت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين في مجلس الوزراء الأخير، والتي قامت فيه بإضافة زيادة إلى تلك الرواتب وفقاً للدرجة الوظيفية، وتصل تلك الزيادة إلى حوالي 5 % حسب الشكل الآتي:

في البداية موظفين الدرجة الأولى والذين أصبحت رواتبهم بعد الزيادة هي مليون و100 ألف دينار عراقي.

ثم رواتب موظفين الدرجة الثامنة والذين تصل رواتبهم بعد القرار إلى 819 ألف دينار عراقي.

أما الدرجة الوظيفية التاسعة تلك صار راتب الموظف بها حوالي 727.5 ألف دينار عراقي.

أيضاً موظفين الدرجة العاشرة الذين زادت رواتبهم حتى وصلت إلى 650 ألف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

أصبح يمكن لجميع الموظفين الاستعلام عن رواتبهم، وما يحتاجون إليه من بيانات أخرى من خلال أن يتبعوا الخطوات الآتي عرضها: