استعلم من هنا spa.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، تُعد هذه الوجبة مبلغًا ماليًا مشروطًا يُصرف في توقيت محدد للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بشرط أن تنطبق عليهم معايير معينة، ومن خلال هذا المقال، يقدم لك موقعنا البديل خطوات الاستعلام والشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة إلكترونيًا عبر رابط منصة “مظلتي” التابعة للوزارة، حيث تم إنشاء هذه المنصة لنشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

توجه إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية.

ابحث عن برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر المحافظة التي تستعلم عنها.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح.

انقر فوق زر الاستعلام.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

بسبب البحث المتكرر من قبل العديد من المواطنين في العراق عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، حددت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، الشروط جاءت كما يلي: