تعرف عليها من هنا… اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الدفعة الأخيرة عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، حتى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تاريخ صدور أسماء المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية، ولكن المواطنين العراقيين يتطلعون بشغف لمعرفة أسماء الأسر المستفيدة من الدفعة السابعة لدعم الرعاية الاجتماعية لعام 2024، يعتبر هذا الدعم جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير حياة كريمة لها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن الطلبات المقدمة من قبل المستحقين للرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة تخضع حاليا لعملية المراجعة والفحص، وأشار المصدر إلى أنه بعد اعتماد الطلبات من الجهات المختصة يمكن للمستفيدين الاطلاع على أسمائهم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الأسماء:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من خلال الرابط الموجود هنا. انتقل إلى قسم هيئة الرعاية الاجتماعية على الموقع. انقر على مربع أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024. حدد المحافظة التي يقطن فيها الشخص المستعلم. قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم. انقر على أيقونة البحث. ستظهر الكشوف مباشرة و يمكن للمستعلم تحميلها على جهازه الخاص. يمكن الآن فتح الكشوف والبحث عن اسم المستعلم بسهولة.

دعم الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة

تتمثل أهمية هذا الدعم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المحتاجة وتوفير الدعم الضروري لهم حيث يساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ومن المعروف أن الدعم الاجتماعي يلعب دورا مهما في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، ويساهم في تقليل مستوى الفقر والتشدد الاقتصادي.