قدم دلوقتي وماتستناش..دي أماكن مدارس التكنولوجيا العسكرية بعد الإعدادية 2024

أماكن مدارس التكنولوجيا، عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن مدارس بديلة للثانوية العامة لعام 2024، في مختلف محافظات مصر وشروطها وكيفية التقديم بها، نظرًا لأنها توفر فرص ووظائف مضمونة وحرف ثابتة، وهذه المدارس هي مدارس حكومية للتعليم الفني وتعمل بنظام 3 سنوات، وتخضع جميعها لمجانية التعليم وتطبق معايير نموذجية في التدريس والتدريبات المقدمة للطالب، من بينها المدارس التكنولوجية التطبيقية حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية خلال الفترة الماضية.

أماكن مدارس التكنولوجيا وشروط التقديم فيها

يتم تحديد درجة القبول عن طريق وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية وشروط التقديم تكون على النحو التالي:

ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عامًا في بداية أكتوبر 2024.

يمكن التقديم للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اجتياز الطالب اختبارات القبول التي حددتها الوزارة، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

أبرز أماكن المدارس التكنولوجية التطبيقية بمحافظة القاهرة

أهم أماكن المدارس التكنولوجية في محافظة القاهرة تكون على النحو التالي: