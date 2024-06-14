قدم دلوقتي وماتستناش..دي أماكن مدارس التكنولوجيا العسكرية بعد الإعدادية 2024

أماكن مدارس التكنولوجيا، عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن مدارس بديلة للثانوية العامة لعام 2024، في مختلف محافظات مصر وشروطها وكيفية التقديم بها، نظرًا لأنها توفر فرص ووظائف مضمونة وحرف ثابتة، وهذه المدارس هي مدارس حكومية للتعليم الفني وتعمل بنظام 3 سنوات، وتخضع جميعها لمجانية التعليم وتطبق معايير نموذجية في التدريس والتدريبات المقدمة للطالب، من بينها المدارس التكنولوجية التطبيقية حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية خلال الفترة الماضية.
أماكن مدارس التكنولوجيا وشروط التقديم فيها
يتم تحديد درجة القبول عن طريق وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية وشروط التقديم تكون على النحو التالي:
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 عامًا في بداية أكتوبر 2024.
- يمكن التقديم للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
- اجتياز الطالب اختبارات القبول التي حددتها الوزارة، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية والفحص الطبي.
أبرز أماكن المدارس التكنولوجية التطبيقية بمحافظة القاهرة
أهم أماكن المدارس التكنولوجية في محافظة القاهرة تكون على النحو التالي:
- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بنصر.
- مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية الكائنة في حي الأسمرات بالمقطم.
- مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة 15 مايو.
- مدرسة السلام الثانوية التكنولوجية التطبيقية.
- مدرسة الميكاترونيات التطبيقية في مدينة بدر.
- مدرسة حلوان الثانوية للتعليم التكنولوجي.
- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية تقع في مدينة حلوان.
- مدرسة صناع الغد الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة بدر.
- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية في القاهرة الجديدة.
- مدرسة الفخار والحرف التقليدية لتكنولوجيا التطبيقات في مدينة الفسطاط بمنطقة القاهرة القديمة.
- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية تقع في منطقة التجمع الثالث.
- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية في حي مصر الجديدة.
- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات فى المقطم.