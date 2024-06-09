المستقبل لينا….شروط وكيفية التقديم الى مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024 وأماكنها في المحافظات

يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة شروط وكيفية التقديم الى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي مدارس مفتوحة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم اختيار حوالي 4000 طالب وطالبة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.
شروط وكيفية التقديم الى مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تزامنًا مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك لكي يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من تحديد مستقبل المرحلة الثانوية، ويجب الإشارة إلى أن مدارس التكنولوجيا هي مدارس حكومية مجانية، ويبلغ عددها 21 مدرسة موزعة على 7 محافظات مختلفة، وتقدم هذه المدارس العديد من المزايا للطلاب حيث تتبع مناهج دراسية تعتمد على نظام الجدارات وتدرس بواسطة معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.
طريقة التقديم على مدارس التكنولوجيا
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتبسيط عملية التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ونظام التعليم والتدريب المزدوج ومراكز التميز، حيث يمكن الآن التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي وذلك باتباع خطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:
- يرجى الدخول الى الموقع الإلكتروني لتقديم طلب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من هنا.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام الحساب الطالب الموحد وكلمة السر الخاصة به.
- سيتم التوجه تلقائيًا إلى خطوات التقديم في النظام، ومن الضروري قراءة هذه الخطوات والضغط على متابعة.
- قم بقراءة الأحكام والشروط، واضغط على زر الموافقة والاستمرار.
- يتم نقل الطالب إلى صفحة تحتوي على بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم، والمجموع الكلي، والمدرسة.
- ويوجد أيضًا صفحة أخرى تحتوي على بعض المعلومات التي يجب تعبئتها مثل العنوان، ورقم الهاتف، واسم الأب، ومهنته.
- يجب على الطالب أن يختار نظامًا واحدًا أو نظامين كحد أقصى من الأنظمة المتاحة للتقديم.
- سوف تظهر المدارس المرتبطة به استنادًا إلى المجموع والإدارة التعليمية للطالب.
- وبعد اختيار المدرسة ينبغي على الطالب استعراض التخصصات المتاحة ثم اختيار 3 تخصصات في مدرسة واحدة، أو في أكثر من مدرسة ضمن نفس النظام.
- بعد تحديد 3 رغبات يتم الضغط على خيار المتابعة، ثم الضغط على خيار إرسال التنسيق.
- سوف يتلقى الطالب رسالة إلكترونية تتعلق بدفع رسوم اختبارات القبول، والتي تبلغ قيمتها 100 جنيه ويمكن دفعها عن طريق البريد المصري أو خدمة فوري.
- يتم إرسال رسالة تحتوي على تاريخ ومكان الاختبار، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصال الدفع لتقديمه أثناء المقابلة.
- يخضع الطالب لامتحان واحد فقط حتى لو سجل في أكثر من نظام، ويجب عليه مراجعة بريده الإلكتروني يوميا لمعرفة النتيجة.
- يستلم الطالب رسالة تهنئة تتضمن تفاصيل الرغبة التي تم تخصيصها له، وعندها يجب عليه دفع رسوم قدرها 150 جنيه لإجراء المقابلة الشخصية.