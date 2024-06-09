المستقبل لينا….شروط وكيفية التقديم الى مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024 وأماكنها في المحافظات

يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة شروط وكيفية التقديم الى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي مدارس مفتوحة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم اختيار حوالي 4000 طالب وطالبة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

شروط وكيفية التقديم الى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تزامنًا مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك لكي يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من تحديد مستقبل المرحلة الثانوية، ويجب الإشارة إلى أن مدارس التكنولوجيا هي مدارس حكومية مجانية، ويبلغ عددها 21 مدرسة موزعة على 7 محافظات مختلفة، وتقدم هذه المدارس العديد من المزايا للطلاب حيث تتبع مناهج دراسية تعتمد على نظام الجدارات وتدرس بواسطة معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

طريقة التقديم على مدارس التكنولوجيا

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتبسيط عملية التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ونظام التعليم والتدريب المزدوج ومراكز التميز، حيث يمكن الآن التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي وذلك باتباع خطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي: