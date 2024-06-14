ورقك وبعد العيد ع البنك..شقق استلام فوري من بنك الإسكان والتعمير بالشروط دي

مع إعلان بنك الإسكان والتعمير عن طرح شقق استلام فوري من بنك الإسكان بدأ المواطنون والشباب المقبلين على الزواج في البحث عن كيفية حجز هذه الشقق، وتتميز هذه الوحدات السكنية بمساحات متعددة وأسعار مناسبة تتماشى مع جميع الفئات خاصة ذوي الدخل المحدود، ولكن شدد البنك على ضرورة توفر الشروط اللازمة للحصول على الوحدة السكنية وسوف نوضح خطوات حجز الشقق في الفقرات التالية.

خطوات حجز شقق استلام فوري من بنك الإسكان والتعمير

أوضح بنك الإسكان والتعمير أنه يمكن تقديم طلبات حجز الشقق للاستلام الفوري عبر اتباع الخطوات التالية:

يجب على الشخص الراغب في التقديم زيارة الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير من هنا.

يطلب من المتقدم قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل التسجيل.

انشأ حسابًا شخصيًا على الموقع، ولكن إذا كان لديك حساب بالفعل، فيمكنك تسجيل الدخول مباشرة.

قم بتدوين المعلومات الشخصية والمعلومات المالية بدقة.

حدد الفرد الوحدة السكنية التي يرغب في التقديم عليها.

ثم يقوم المتقدم بدفع رسوم الحجز.

ينبغي عليك طباعة استمارة الحجز وتأكيد الطلب.

شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

وقد حدد البنك مجموعة من الشروط المطلوبة، التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الشقق وهي كالتالي:

يشترط أن يكون عمر المتقدم بين 21 و51 عامًا.

إذا كان الشخص المتقدم متقاعدًا، فيجب أن يكون عمره أقل من 75 عامًا.

لا ينبغي أن يكون لدى المتقدم أي شقة في مشروع سكني آخر.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم أي قطع أراض سكنية من الأراضي التي تقدمها وزارة الإسكان.

يجب أن يحصل المتقدم على راتب شهري يتراوح بين 2700 جنيه و7000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

أفاد بنك الإسكان والتعمير بضرورة تقديم عدد من المستندات لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، وهذه المستندات تم ذكرها أدناه: