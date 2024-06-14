الحماية زيادة…تحديث الواتس اب الجديد يونيو 2024 وطريقة تفعيل الحماية

تحديث الواتس اب الجديد يبحث الكثيرين عن كيفية تثبيته لديهم؛ فقد أصدرت الشركة تحديثًا جديدًا له يزيد من سهولة استخدام التطبيق وإنشاء محادثات من خلاله وغير ذلك؛ حيث يوجد ما يزيد عن مليار فرد يقوم باستخدام يوميًا؛ وهو ما يجعلهم يريدون أن يعرفوا كيفية الحصول على نسخته الجديدة ومميزاتها؛ لكي يستفيدوا منها، وهو ما سنعرفك به بهذا المقال.

تحديث الواتس اب الجديد

يستطيع كل مستخدمي الواتساب الأصلي أن يقوموا بتحميل تحديثه الجديد بشكل مجاني يدويًا، وذلك عن طريق تحميل ملف apk وتثبيته بالجهاز، ويتم هذا من خلال القيام بهذه الخطوات على النحو التالي:

تحقق بالبداية من نسخة الواتساب العادية؛ وذلك من خلال التوجه لخانة الإعدادات.

واختر بعد ذلك خانة مساعدة، ومن ثم اختر منها الخيار الخاص بمعلومات التطبيق.

ومن ثم توجه للرابط الرسمي لتحميل الواتساب العادي واضغط فوق تنزيل الآن.

وبعد تحميل الملف اتبع التعليمات المطلوبة لتثبيت تحديث التطبيق الجديد.

وحين يكتمل التثبيت سيتحدث الواتس اب للنسخة الجديدة بكل سهولة.

مميزات تحديث الواتس اب الجديد

هناك بعض المميزات الموجودة في تحديث الواتس اب الجديد؛ والتي تجعل الكثير يرغبون بالحصول عليه، وفيما يلي نوضح لك هذه المميزات كالتالي: