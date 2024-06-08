طفلك هيطير من السعادة…. تردد قناة كراميش Karameesh الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بجودة الـ HD

تردد قناة كراميش Karameesh الجديد 2024، تعد كراميش واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي مشوّق للأطفال تولي القناة اهتماما بتحسين تردّدها بين الحين والآخر لتصحيح أي خطأ، يمكن أن يؤثر على جودة البث ولذا يجد الكثيرون أنفسهم يبحثون بانتظام عن تردد قناة كراميش، نظرا لأنها تعد واحدة من القنوات المفضلة لدى الآباء والأمهات.

تتميّز قناة كراميش بعدم احتوائها على مشاهد تتعارض مع قيم وتقاليد العالم العربي مما يجعلها خيار آمن لترفيه الأطفال دون القلق بشأن المحتوى الذي يتعرضون له، ومن خلال هذا المقال سنقدّم لكم ترددات القناة على كل من النايل سات والعرب سات.

تردد قناة كراميش Karameesh الجديد 2024

القناة تضم مجموعة من الشخصيات الكرتونية والحقيقية الممتعة والمميزة التي نجحت في اثارة اهتمام الصغار بشكل كبير من بين هذه الشخصيات الرائعة الطفلة ريتال عبدالله وبيسان صيام وزينة عواد وغيرهم الكثير يمكن مشاهدة القناة على الترددات التالية:

تردد قناة كراميش على نايل سات

التردد: 11430 ميجاهرتز.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: عالية الدقة (HD).

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390 ميجاهرتز.

تصحيح الخطأ: 6/7.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: عالية الدقة (HD).

ضبط تردد قناة كراميش

لتثبيت القناة على جهاز الرسيفر يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

ابدأ بالضغط على زر Menu على جهاز التحكم الخاص بالرسيفر. انتقل إلى قائمة الإعدادات. اختر إضافة تردد من القائمة. اختر تثبيت يدوي لإدخال التردد يدويا. حدد القمر الصناعي المناسب لاستقبال القناة. أدخل التردد الخاص بالقناة على النايل سات أو العرب سات حسب التوجيهات. قم باختيار الاستقطاب ومعدل الترميز المناسبين. اضغط على زر بحث للبدء في البحث عن القناة. عند العثور على القناة اضغط على زر حفظ. اخرج من قائمة الإعدادات بالضغط على زر الخروج.

بهذه الخطوات البسيطة يمكن الآن الاستمتاع بمشاهدة القناة المفضلة لديك على جهاز الرسيفر بسهولة.