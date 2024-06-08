أعلنت وزارة التربية موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في عموم المحافظات العراقية

من المترقب أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدورة الأولى من عام 2024 خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لما أوضحته وزارة التربية، أوضح المصدر أنه يتم التحضير لرفع النتائج على موقع الوزارة الرسمي، وأشار إلى أن نسبة نجاح طلاب الثالث المتوسط هذا العام تعد من الأعلى قياسًا بالسنوات السابقة، مما يعكس الجهود المبذولة في مجال التعليم، وأكدت الوزارة التزامها بتقديم كل التسهيلات للطلاب والطالبات للحصول على نتائجهم.

رابط نتائج الثالث المتوسط

تلقى طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية امتحانات الدور الأول خلال الفترة الأخيرة، مع نهاية هذه الامتحانات، ينتظر هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتائجها، أصدرت وزارة التربية العراقية بياناً يفيد بأنّه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا الإلكتروني للطلاب بمجرد انتهاء عمليات تصحيح أوراقهم الامتحانية، وأشارت الوزارة إلى أن عملية التصحيح ما زالت جارية وأنّها تعمل بدقة لضمان عدالة تقديرات الطلاب في جميع المواد الدراسية، تبقى الآن اعتماد النتيجة الرسميّة من قِبل وزير التربية.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول pdf

إذا كنت ترغب في الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 في الدور الأول، فعليك اتباع الإجراءات التالية:

يرجى زيارة موقع وزارة التربية العراقية، او موقع نتائجنا. اضغط على نتائج الثالث المتوسط. أدخل اسمك الرباعي في الخانة المخصصة له. اختر المحافظة التابعة لها الطالب أو الطالبة. أدخل رقم امتحانك في الخانة المحددة. اضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة مباشرة.

من خلال اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك الحصول على النتائج بسهولة.