ابنط هيشتغل ويقبض|…تنسيق مدرسة البريد المصري بعد الإعدادية 2024+”الشروط والمواصفات وموعد التقديم”

تنسيق مدرسة البريد المصري، هناك العديد من البدائل لمدارس الثانوية العامة ومن بينها مدارس البريد بعد المرحلة الإعدادية، التي تعتبر واحدة من أفضل البدائل لهذه المدارس، وتتميز مدارس البريد بتوفير فرص عمل ممتازة للطلاب بعد التخرج، بالإضافة إلى انتشار فروعها في جميع محافظات مصر المخصصة للبنين، بينما تقبل بعضها الطلاب البنات وليس جميع الفروع، وبفضل المزايا العديدة التي تقدمها مدارس البريد، يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية عنها.

تنسيق مدرسة البريد المصري بعد الشهادة الاعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم مجموع القبول فى المدارس الفنية التابعة للبريد المصري بعد الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، بحيث يكون الحد الأدنى 260 درجة في الشهادة الإعدادية، ويتم اختيار الطلاب الأعلى درجات ويجب أن يكون الطالب قد حصل على ما لا يقل عن 260 درجة للتقديم، وفقًا لتنسيق مدارس البريد 2024 في القاهرة والمحافظات.

شروط التقديم في مدارس البريد بعد الإعدادية 2024

هناك العديد من المتطلبات التي وضعها المسؤولون لمدارس البريد بعد المرحلة الإعدادية لعام 2024، إذ تعتبر هذه المدارس من الأكثر إقبالًا من الطلاب، ومن بين هذه الشروط تكون على النحو التالي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم صاحب جنسية مصرية من مواليد مصر.

يجب أن يكون عمر الطالب المتقدم لا يقل عن 14 عامًا، ولا يزيد عن 17 عامًا.

كما يجب أن يجتاز الطالب المتقدم جميع الاختبارات التي يتم تقديمها من قبل المدرسة.

يجب على الطالب أن يحقق مجموعًا يتلاءم مع متطلبات التنسيق الخاصة بالمدرسة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس البريد بعد الإعدادية 2024

يوجد عدد قليل من المستندات الأساسية التي تطلبها الجهات المسؤولة عن مدارس البريد بعد مرحلة الإعدادية لعام 2024، ومن بين هذه المستندات ما يلي: