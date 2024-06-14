من وزارة الإسكان..سعر المتر في أراضي التخصيص الفوري في آخر طرح للوزارة قبل العيد

تعمل وزارة الإسكان على تقديم أراضٍ مخصصة للبناء بشكل فوري، وتلك الأراضي سعرها مخفض كما يمكنك تحديد الخطة المناسبة لك بأسعار ميسرة، فامتلاك منزل من أجل السكن أو من أجل الاستثمار لا يتم من خلال شراء منزل جاهز أو تحت الإنشاء ولكن يمكنك شراء أرض وبناء المنزل بالتصميم الذي تريده، وللتعرف على سعر المتر في أراضي التخصيص الفوري، تابعوا معنا السطور التالية بالمقال.

ما هو سعر المتر في أراضي التخصيص الفوري؟

وقد قامت وزارة الإسكان بتحديد سعر المتر في أراضي التخصيص الفوري، حيث يتفاوت سعر الأراضي باختلاف موقعها وباختلاف فئة تلك الأرض، والأسعار كالتالي:

يبدأ سعر الأراضي المميزة أكثر من سعر 350 ألف جنيه.

وأما الأراضي المتميزة فيبدأ سعرها من مائة ألف جنيه مصري.

وبالنسبة للأراضي المتوسطة فإن سعرها يبدأ من 25 ألف جنيه.

وتعتبر تلك الأسعار هي المقدم فقط لحجز الأرض، أما أقساط الأرض فهي لا توجد بهذا السعر.

كما أن سعر كل أرض يختلف باختلاف الموقع.

ويمكنك معرفة التفاصيل الخاصة بكل أرض عبر زيارة موقع الوزارة الرسمي وزارة الإسكان أو من خلال المكاتب.

ما هي الشروط المطلوبة لحجز تلك الأراضي؟

وحتى تتمكن من حجز اراضي الإسكان الرابع التي طرحتها وزارة الإسكان يجب ان تتوفر بك عدة شروط، وهي كالتالي: