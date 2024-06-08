“وزارة التعليم السعودي”.. تعلن عن موعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 وإعلان نتيجة الاختبارات

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن موعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445، والتي بدأت يوم الثلاثاء 4 يونيو في كافة الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية باستثناء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم تقديم مواعيد الاختبارات النهائية لتجنب الزحام لمنع أي مخاطر من المحتمل أن تحدث مع حلول موسم الحج الذي سيبدأ خلال أسبوعين، وتحدد موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب والعاملين في المدارس والمعاهد ورياض الأطفال في يوم 10/06/2024.

موعد انتهاء الامتحانات للفصل الدراسي الثالث لعام 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد بدء الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث لعام 1445، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تبدأ يوم الثلاثاء الرابع من شهر يونيو في الإدارة العامة بمنطقة الرياض.

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض السيد عبد السلام الثميري أنه تم إكمال جميع التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب والطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الثالث، بدءا من الصف الثالث الابتدائي ووصولا إلى الصف الثالث الثانوي.

أشار إلى أن جميع الاختبارات لجميع المراحل ستبدأ عند الساعة السابعة صباحاً، بالإضافة إلى توضيحه أن اختبارات التعليم المستمر ستكون في الساعة الرابعة مساء.

ما التجهيزات التي أعدتها وزارة التعليم السعودي

وفقا لتوضيحات السيد الثميري بخصوص الاستعدادات التي قامت بها وزارة التعليم، فقد أشار إلى التالي:

تم تخصيص هواتف إرشادية لتجهيز الطلبة والطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام 1445.

حددت الوزارة أن عمل الهاتف الإرشادي سيكون من 26 ذي القعدة 1445 حتى 3 ذي الحجة 1445، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا.

أوضحت الأرقام المخصصة للتواصل وهي 0507097040 للبنين و0553060196 للبنات.

نتائج الفصل الدراسي الثالث 1445

ذكرت توجيهات وزارة التعليم التي أكدت على ضرورة إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة للاختبارات، وأنه سيتم إعلان نتائج الطلاب والطالبات يوم الاثنين 4 ذي الحجة 1445.