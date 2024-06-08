أقوى الأحداث… مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مدبلجة على قصة عشق وموعدها على القنوات العارضة

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164، عشاق الدراما التركية ينتظرون بفارغ الصبر عرض الحلقة 164 من مسلسل المؤسس عثمان على النايل سات بجودة عالية في الصوت والصورة، منذ بداية عرضه على الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية سواء في تركيا أو في الوطن العربي، حقق هذا المسلسل نجاحا منقطع النظير خلال مواسمه الخمسة الماضية يعرض المسلسل حصريا على قناة ATV التركية حيث تبث حلقة جديدة كل يوم أربعاء.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164

هناك العديد من المنصات الرقمية التي تقدم أحدث المسلسلات التركية على مدار الساعة، بما في ذلك مسلسل عثمان الذي يتم عرض جميع حلقاته على منصة قصة عشق وبفضل شهرة هذا المسلسل قامت العديد من القنوات الفضائية للحصول على حقوق بثه، وفيما يلي ترددات تلك القنوات المنقولة لمسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية بجودة عالية HD:

تردد ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10769

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD.

أحداث مسلسل قيامة عثمان

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من بين الأعمال التاريخية الأكثر تميزا وأهمية نظرا لتجسيده أحداثا حقيقية وقعت في إسطنبول، يعكس هذا العمل الضخم جوانب هامة من التاريخ التركي، مما جعله يحظى بشعبية واسعة واهتمام كبير من قبل المشاهدين يتميز المسلسل بالإنتاج العالي والجودة الفائقة في تقديم الأحداث مما جعله يحتل مكانة مرموقة بين الأعمال الدرامية التاريخية.

تردد الفجر الجزائرية على القمر الصناعي “عرب سات

التردد: 12034

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

جودة القناة: SD

تردد الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11034

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

جودة القناة HD.

تردد قناة الصعايدة

التردد: 11678

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD.

تردد قناة اليرموك