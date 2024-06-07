هام! حدود تنسق التمريض في القاهرة والجيزة 2024: اعرف الشروط قبل التقديم!

يترقب الكثير من الطلاب داخل مختلف محافظات الدولة الإعلان عن حدود تنسيق التمريض 2024، حيث يعتبر التمريض واحدًا من أهم بدائل الثانوية العامة في عام 2024، إذ يتوقع أن يقوم العديد من الطلبة وبالتحديد الطالبات بالتوجه إلى التمريض هربًا من ضغط الثانوية العامة، كذلك أعلنت وزارة الصحة بيان رسمي يوضح جميع شروط القبول في هذه المدارس، وسوف نوضح التنسيق وأيضًا الشروط بشكل مفصل خلال مقالنا.

حدود تنسيق التمريض 2024

بسبب حدوث انخفاض في نسب النجاح الخاصة بالشهادة الإعدادية لعام 2024 في القاهرة إلى نسبة 84,7% عن العام الماضي الذي بلغت نسبة النجاح فيه إلى 85,1%، فإنه من المحتمل أن ينخفض حدود تنسيق التمريض 2024 هذا العام داخل القاهرة.

تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة

من المتزقع أن يرتفع نسبة تنسيق التمريض هذا العام في الجيزة وذلك بسبب ارتفاع معدلات النجاح عن العام الماضي، حيث بلغت النسبة لهذا العام 87,5% بينما العام الماضي بلغت النسبة 85,17%.

شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

أعلنت مديريات الصحة في مصر عن شروط القبول داخل مدارس الثانوية الفنية للتمريض هام 2024، والتي تتمثل فيما يلي: