هام! حدود تنسق التمريض في القاهرة والجيزة 2024: اعرف الشروط قبل التقديم!

يترقب الكثير من الطلاب داخل مختلف محافظات الدولة الإعلان عن حدود تنسيق التمريض 2024، حيث يعتبر التمريض واحدًا من أهم بدائل الثانوية العامة في عام 2024، إذ يتوقع أن يقوم العديد من الطلبة وبالتحديد الطالبات بالتوجه إلى التمريض هربًا من ضغط الثانوية العامة، كذلك أعلنت وزارة الصحة بيان رسمي يوضح جميع شروط القبول في هذه المدارس، وسوف نوضح التنسيق وأيضًا الشروط بشكل مفصل خلال مقالنا.
حدود تنسيق التمريض 2024
بسبب حدوث انخفاض في نسب النجاح الخاصة بالشهادة الإعدادية لعام 2024 في القاهرة إلى نسبة 84,7% عن العام الماضي الذي بلغت نسبة النجاح فيه إلى 85,1%، فإنه من المحتمل أن ينخفض حدود تنسيق التمريض 2024 هذا العام داخل القاهرة.
تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة
من المتزقع أن يرتفع نسبة تنسيق التمريض هذا العام في الجيزة وذلك بسبب ارتفاع معدلات النجاح عن العام الماضي، حيث بلغت النسبة لهذا العام 87,5% بينما العام الماضي بلغت النسبة 85,17%.
شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض
أعلنت مديريات الصحة في مصر عن شروط القبول داخل مدارس الثانوية الفنية للتمريض هام 2024، والتي تتمثل فيما يلي:
- أولًا حصول الطالب على شهادة توضح إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في عام
- تقديم الطالب للالتحاق بمدرسة التمريض التي تكون تابعة للمركز والمحافظة التي يقع بها محل إقامته.
- وجوب دراسة الطالب للغة الإنجليزية سواء الأولى أو الثانية.
- كما ينبغي أن يقدم ولي الأمر إقرار يوضح تفرغ الطالب بصورة كاملة للدراسة.
- كذلك سوف يتم قبول الطلاب بناءًا على المجموع الأعلى فـ الأدنى وهكذا، مع العلم أنه سوف يتم تحديد الحد الأدنى بالنسبة للقبول في مدارس التمريض.
- وأيضًا يشترط أن يكون الطلاب حاملي الجنسية المصرية.
- ويشترط أن يجتاز الطلاب اختبارات القدرات والإملاء بمعدل لا يقل عن 70%.
- وأخيرًا ينبغي أن يجتاز الطلاب الكشف الطبي وكشف الهيئة.