“الفرصة جات لحد عندك سعر الفبريكا”.. اشتري سيارة بأقل من 100 ألف جنيه مستعملة والحق بسرعة

البحث عن سيارة مستعملة بجودة عالية وسعر معقول يعتبر تحدي كبير في السوق المصري وخصوصا في الفئة السعرية التي تقل عن 100 ألف جنيه، يقوم الكثير من المستهلكين باللجوء إلى هذا السوق لتلبية احتياجاتهم اليومية من التنقل بطريقة اقتصادية والمقصود بالطريقة الإقتصادية أن تكون السيارة موفرة في البنزين والاعتمادية في الاداء، ولذلك يرغب العديد من المواطنين في اقتناء سيارات تتوافق مع أوضاعهم المالية في ظل زيادة أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، وسنعرض ليكم سيارات مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه، حيث يوجد العديد من السيارات المستعملة يقل سعرها عن 100 ألف جنيه.

سيارة فيات اونو

سيارة فيات اونو تتميز بالعديد من المميزات وتكون كالتالي:

محرك سعته 1000 سي سي.

قوة 45 حصان.

عزم دوران 74 نيوتن متر.

أقصى سرعة هي 145 كم في الساعة التسارع حتى 100 كم يتم في 17.7 ثانية.

استهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم.

ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

سعر سيارة فيات اونو: 97000 جنيه

سيارة سيات إبيزا

تتميز سيارة سيات ابيزا هاتشباك موديل عام 1993 بالتالي:

محرك سعته 1600 سي سي.

ناقل حركة مانيوال.

تقطع مسافة سير تصل إلى 200 ألف/كم.

توجد فيها دهانات خارجية ورخصة سارية حتى عام 2025.

سعر سيارة إبيزا 1993: 88000 جنيه.

سيارة فولكس فاجن جولف

تتمتع سيارة فولكس فاجن جولف بالمميزات التالية:

محرك رباعي الأسطوانات.

سعة 1400 سي سي «تيربو».

قوة تصل إلى 150 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن/متر.

متوسط الاستهلاك للوقود حوالي 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر سيارة فولكس فاجن جولف: 85000 جنيه.

سيارة سوزوكى ماروتى 1999

تحتوي سيارة سوزوكي ماروتي على المميزات التالية: