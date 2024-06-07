لينك epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 البصرة وبغداد وصلاح الدين

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن بدء امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول في محافظات العراق، غدًا السبت 8 يونيو 2024 في كافة المحافظات حول العالم، بالإضافة إلى جميع اللجان على كامل استعدادها لاستقبال الطلبة من أجل خوض هذه الامتحانات التي تمثل أهمية كبيرة لملايين الطلاب في الدولة، هذا مع العلم أنه سيتم البدء بشكل سريع في أعمال التصحيح والمراجعة ليتم العمل على عرض النتائج في هيئة كشوفات.

كيف استخرج كشوفات نتائج السادس الإعدادي دور أول

ويمكن استخراج جميع كشوفات نتائج السادس الإعدادي دور أول في العديد من المحافظات العراق، وإمكانية التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، كما في الخطوات المتمثلة في التالي:-

يمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية عبر الإنترنت.

بعد ذلك يُرجى كتابة رمز التحقق في خانة تسجيل الدخول.

على أن يتم اختيار المرحلة الدراسية.

تحديد الدور التي ترغب في استخراج كشوفاته.

مع إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة.

الضغط على زر “بحث”.

لتقوم بتنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالسادس الابتدائي في العراق.

تقديم اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول

ويمكن بعد التعرف على نتائج السادس الإعدادي دور أول في كافة المحافظات العراقية، إمكانية تقديم اعتراض على المادة الراغب في تحسينها، وفقًا للخطوات التالية:-