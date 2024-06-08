شفرات لعبة جاتا الأصلية كاملة (عدم موت + نساء + أموال) … هتكون أول واحد تقفل اللعبة

يبحث الكثير من محبي ألعاب الإثارة والتشويق عن شفرات لعبة جاتا، هذه الشفرات التي تجعل اللعبة أكثر متعة والتي تمنحهم القدرة على عدم الموت داخل اللعبة، وتتجسد هذه الشفرات في مجموعة من الرموز والأرقام والحروف، ولكنها تضفي على اللعبة روح المتعة والتشويق، كما أنها تساعد اللاعب على تخطي المراحل الصعبة داخل اللعبة وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بشفرات جاتا الأصلية خلال سطور هذا المقال.

مميزات شفرات لعبة جاتا

تعطى شفرات لعبة جاتا صاحبها مجموعة من المميزات كالآتي:

تعطي هذه الشفرات صاحبها قوة لا تنتهي وتمنحه عدم الموت داخل اللعبة.

تمده بالعديد من الأسلحة التي تساعده في خوض المعارك.

كما تمده أيضا بالذخيرة التي يحتاجها.

تجعل اللعبة أكثر تشويقا وتعزز فرصة الفوز فيها.

شفرات لعبة جاتا

إذا كنت تريد تخطي جميع المراحل الصعبة داخل اللعبة، وتوفير الكثير من المتطلبات التي تجعلك تفوز بداخلها، فقم بتنزيل شفرات لعبة جاتا الآتية:

أسلحة الفئة الأولى: LXGIWYL.

أسلحة الفئة الثانية: KJKSZPJ. أسلحة الفئة الثالثة: UZUMYMW.

كلمة سر طيران: EHIBXQS.

تسليح من تريد بمسدس: SJMAHPE.

تسليح من تريد بصواريخ: ZSOXFSQ.

زيادة قوة الأسلحة: NCSGDAG.

ذخيرة غير محدودة: WANRLTW.

تسليح جميع المواطنين: FOOOXFT.

تفجير كل السيارات: CPKTNWT.

التصويب على السيارات: OUIQDMW.

كود القفزة الخارقة بطريقة أخرى: JUMPJET.

اللكمة الخارقة: IAVENJQ.

إبطاء الوقت: LIYOAAY.

كود تسريع الوقت: PPGWJHT.

النينجا: AFPHULTL.

انتحار: SZCMAWO.

للاستلقاء على الأرض Q+H.

للنهوض من على الأرض Q+G.

طريقة تنزيل لعبة جاتا

يمكنك أن تقوم بتنزيل هذه اللعبة والتمتع باستخدام شفرات لعبة جاتا التي قمنا بعرضها سابقا والتي تقوم من تحسين المهام داخل اللعبة عن طريق اتباع الخطوات التالية: