رابط إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

تستعد المعاهد الأزهرية لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس. سيتم اعتماد النتائج رسميًا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في الأيام المقبلة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بكل سهولة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ذكرت مصادر في قطاع المعاهد الأزهرية أن عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2024 الترم الثاني فقد شارفت على الانتهاء داخل الكنترول وسوف يتم اعتماد النتائج رسميًا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تمهيدًا للإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمقر مشيخة الأزهر الشريف ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن النتائج مطلع الأسبوع المقبل، ما يتيح للطلاب الاستعداد للمرحلة التالية من تعليمهم.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني 178014 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني 185908 طالبًا وطالبة وتعكس هذه الأعداد الكبيرة الجهود المبذولة من قِبل الطلاب والمعلمين على حد سواء لتحقيق النجاح في الامتحانات. تظهر هذه الأعداد الكبيرة مدى التفاني والالتزام من قِبل جميع الأطراف لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مما يسهم في تطوير التعليم الأزهري ودعم الطلاب في مسيرتهم التعليمية.

استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية