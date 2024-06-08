نقدم لكم رابط موقع نتائجنا لاستخراج نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول، التي باتت حديث الملايين في كافة المحافظات في الآونة الأخيرة، بالتحديد بعد انتهاء امتحانات الشهادة المتوسطة التي كان آخر ايام الاختبارات فيها يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 يونيو 2024، حيث خاضوا طلبة وطالبات الثالث المتوسط الامتحانات في الحادي والعشرين من شهر مايو 2024 بمادة التربية الإسلامية واللغة العربية ثم مادة اللغة الإنجليزية ومن بعدها الرياضيات والاجتماعيات والإنسان وصحته ثم الكيمياء والفيزياء واللغة الفرنسية.

رابط موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول

بعد انتهاء مارثون الامتحانات في العراق باتت نتائج الامتحانات الأمر الشاغل لكل طالب وطالبة يبحث عن النتيجة، خاصة وأن النتائج تظهر على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، لذا يمكنكم الإطلاع على نتيجة الثالث متوسط بطريقتين مختلفتين:

1. الطريقة الأولي لاستخراج نتيجة الثالث المتوسط هي التوجه إلى موقع نتائجنا

زيارة موقع نتائجنا .

. الدخول على الموقع بتسجيل الرمز المرئي أو الكود.

انزل أسفل الصفحة الرئيسية.

ستجد نتائج الثالث المتوسط.

حدد الدور الأول.

اختر المحافظة التي تتبع إليها.

الضغط على أيقونة تنزيل النتيجة.

تنزيل ملف نتيجة الثالث المتوسط بصيغة pdf.

2. الطريقة الثانية للحصول على نتيجة الثالث متوسط العراق الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق موقع وزارة التربية

إقبال كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول نتيجة الثالث المتوسط في العراق من قبل الآلاف الأسر العراقية، حيث تعد لشهادة الثالث المتوسط أهمية كبيرة لدي الكثيرون في العراق، حيث يمكنهم الاطلاع على النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار نتائج الثالث المتوسط.

سجل رقم الامتحان.

حدد المحافظة.

البحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال رابط موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول رسمياً بالخطوات.