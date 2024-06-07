“بأسعار خيالية وأداء خرافي”.. افضل هواتف الفئة المتوسطة 2024 بخصائص هائلة وتنافسية

يتجه الكثير من الناس إلى شراء هواتف من الفئة المتوسطة بعدما شهدت أسعار الهواتف الذكية ارتفاع كبير، ورغم ذلك هناك العديد من هواتف الفئة المتوسطة التي توفر خصائص ممتازة، إذ تمثل هذه الهواتف الخيار الأمثل لمن يرغبون في الحصول على ميزات رائعة بسعر معقول في نفس الوقت، خاصة مع توافر العديد من الأنواع المقدمة من شركات معروفة ضمن هذه الفئة.

موبايل Honor X8a

اهم المواصفات الخاصة بالهاتف تأتي كالأتي:

يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 بوصة ودقة +FHD بجانب العديد من المزايا أهمهما معدل تحديث 90 هرتز.

يعمل بمعالج Mediatek Helio G88 ثماني النواة.

ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

تتألف الكاميرا الخلفية من ثلاث عدسات بدقة 100 و5 و2 ميجابكسل.

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تبلغ سعة البطارية 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 12 مع واجهة Magic UI 6.1 ويدعم خدمات جوجل.

يبلغ سعره حوالي 10,000 جنيه مصري.

موبايل Realme C67 4G

واهم المواصفات بالهاتف كالأتي:

يأتي هاتف Realme C67 4G بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.72 بوصة.

مزود بمعالج كوالكوم سنابدراجون 685 الذي يقدم أداء متوسط وسريع.

يدعم شبكات الجيل الرابع.

يوجد في الخلف كاميرتين بدقة 108 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وتوفران جودة مقبولة في التقاط الصور والفيديوهات.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

أما البطارية فهي بسعة 5000 مللي أمبير.

يبدأ سعره من 10000 جنيه.

موبايل Huawei nova Y91

وتأتي بعض المواصفات كالأتي: