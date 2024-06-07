“لبيك اللهم لبيك” نزل تردد قناة تكبيرات العيد بجودة هائلة 2024 يا حلاوة البهجة والسعادة

أيام قليلة وتبدأ جولة من أروع الجوالات التي ينتظرها ملايين المسلمين حول العالم، وهو الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، الذي ينتظر العديد من المسلمين من عام إلى أخر، للعيش من الأجواء الدينية التي تكون في كل بقاع الأرض، ومن أبرزها إقامة الركن الهامة وهو الحج، ليرغب البعض في مشاهدة جميع الأحداث التي تدور داخل المسجد الحرام والكعبة المشرفة، ويمكنك التعرف على التردد الناقل لهذه الشعائر، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هو تردد قناة تكبيرات العيد لهذا العام 2024؟

يمكنك العمل على استقبال قناة تكبيرات العيد لهذا العام، ومشاهدة جميع الأحداث التي تُجرى داخل الكعبة المشرفة وبمختلف الأماكن الدينية بالمملكة العربية السعودية، كما في المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة تكبيرات العيد يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة تكبيرات العيد فهو 10922.

معامل استقطاب قناة تكبيرات عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 8/7.

تنزيل تردد قناة السعودية للقران

وعن المعلومات الهامة التي يمكنك التعرف عليها لكي تقوم بإستقبال قناة السعودية للقرأن الكريم، ومشاهدة كل ما يتم تداوله داخل المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي “نايل سات”.

التردد الخاص بالقناة “12149”.

استقطاب القناة “أفقي”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة السعودية قرأن كريم “3/4”.

كيف أنزل تردد قنوات تكبيرات العيد

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وفقًا للأتي:-