موقع نتائجنا PDF.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، الالاف من الطلاب يعيشون في اجواء من القلق والتوتر في انتظار الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول التي لم يتحدد موعد ظهورها حتى الآن، حيث تشهد جميع الكنترولات حاليا أعمال التصحيح على قدما وساق ليتم الاعلان عن النتيجة خلال الايام القادمة بعد التأكد من حصول كل طالب على درجاته بالكامل دون زيادة أو نقصان، وكانت الامتحانات قد انتهت في يوم الثالث من الشهر الجاري دون استقبال أي شكوى من صعوبة الاسئلة الامتحانية، واليكم خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا والموقع الرسمي للوزارة أيضا.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

ومن المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بشكل مركزي بعد الاتنهاء من رصد الدرجات داخل الكشوف، حيث سيقوم السادة المصححون من كتابة اسماء الطلاب الراسبين والناجحين والدرجات التي حصلوا عليها، وقد أمرت الوزارة برفع من حصل على 45 درجة إلى 50 درجة للحد من نسبة الرسوب، مما يؤكد أن نسبة النجاح هذا العام ستكون مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وقد تجاوز عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام الـ 900 ألف طالب وطالبة، ونجحت الوزارة في توزيعهم على 5 آلاف و477 لجنة بمختلف المحافظات، واليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

حدد نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول.

قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها الطالب، مثل:”نينوي، النجف، بابل، صلاح الدين،….”.

الآن اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم محافظتك في حالة تم اعتمادها.

بعد تنزيل الملفات pdf ابحث عن اسمك ودرجاتك.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

كما تم توفير رابط نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع الوزارة الرسمي: