ألحق قدم وخدلك وظيفة حكومي|..التقديم على وظائف الحكومة 2024 من الموقع الرسمي

التقديم على وظائف الحكومة التي يريد الكثيرين الحصول على وظيفة بها؛ لما تتمتع به هذه الوظائف من مميزات كثيرة ومرتبات جيدة، وقد تم بهذا الشهر الإعلان عن بعض الوظائف من قبل وزارة التعليم العالي؛ فهناك وظائف خالية بها سنعرفك عليها وعلى شروط التقديم عليها بالسطور القادمة من هذا المقال.

التقديم على وظائف الحكومة

أعلنت وزارة التعليم العالي (جامعة أسوان) عن وجود وظائف خالية بها، وفيما يلي نوضح لك هذه الوظائف وهي:

أمين الجامعة.

مدير عام شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص.

شروط التقديم على الوظائف

ويحتاج التقديم للوظائف السابق ذكرها؛ أن يتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

امتلاك المتقدم مؤهل عالي يتناسب مع طبيعة العمل.

الخبرة بمجال العمل (القدرات والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة ومعرفة قوانين العمل بشكل تام).

القدرة على التوجيه والقيادة.

القدرة على المتابعة والتخطيط.

قضاء مدة بينية لمدة عام على الأقل بوظائف من المستوى الوظيفي الأدنى، وألا تكون الخبرة أقل من ١٧ سنة، وتكون متفقة مع طبيعة العمل، وذلك بالنسبة إلى الوظيفة الخاصة بمدير عام شؤون الوحدات.

قضاء مدة بينية لمدة عام على الأقل بوظائف من المستوى الوظيفي الأدنى، وألا تكون الخبرة أقل من ١٨ سنة، وتكون متفقة مع طبيعة العمل، وذلك بالنسبة إلى الوظيفة الخاصة بأمين الجامعة.

مع العلم بأن فترة التقديم على الوظائف التي سبق الإعلان عنها في السطور السابقة؛ تكون في غضون ٣٧ يوم من التاريخ الذي تم نشر الإعلان به، وهذا خلال الفترة من يوم 2/6/2024 إلى 9/7/2024.