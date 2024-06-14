ألحق قدم وخدلك وظيفة حكومي|..التقديم على وظائف الحكومة 2024 من الموقع الرسمي

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
ألحق قدم وخدلك وظيفة حكومي|..التقديم على وظائف الحكومة 2024 من الموقع الرسمي
التقديم على وظائف الحكومة

التقديم على وظائف الحكومة التي يريد الكثيرين الحصول على وظيفة بها؛ لما تتمتع به هذه الوظائف من مميزات كثيرة ومرتبات جيدة، وقد تم بهذا الشهر الإعلان عن بعض الوظائف من قبل وزارة التعليم العالي؛ فهناك وظائف خالية بها سنعرفك عليها وعلى شروط التقديم عليها بالسطور القادمة من هذا المقال.

التقديم على وظائف الحكومة

أعلنت وزارة التعليم العالي (جامعة أسوان) عن وجود وظائف خالية بها، وفيما يلي نوضح لك هذه الوظائف وهي:

  • أمين الجامعة.
  • مدير عام شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص.
التقديم على وظائف الحكومة
التقديم على وظائف الحكومة

شروط التقديم على الوظائف

ويحتاج التقديم للوظائف السابق ذكرها؛ أن يتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

شروط التقديم على الوظائف
شروط التقديم على وظائف الحكومة
  • امتلاك المتقدم مؤهل عالي يتناسب مع طبيعة العمل.
  • الخبرة بمجال العمل (القدرات والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة ومعرفة قوانين العمل بشكل تام).
  • القدرة على التوجيه والقيادة.
  • القدرة على المتابعة والتخطيط.
  • قضاء مدة بينية لمدة عام على الأقل بوظائف من المستوى الوظيفي الأدنى، وألا تكون الخبرة أقل من ١٧ سنة، وتكون متفقة مع طبيعة العمل، وذلك بالنسبة إلى الوظيفة الخاصة بمدير عام شؤون الوحدات.
  • قضاء مدة بينية لمدة عام على الأقل بوظائف من المستوى الوظيفي الأدنى، وألا تكون الخبرة أقل من ١٨ سنة، وتكون متفقة مع طبيعة العمل، وذلك بالنسبة إلى الوظيفة الخاصة بأمين الجامعة.

مع العلم بأن فترة التقديم على الوظائف التي سبق الإعلان عنها في السطور السابقة؛ تكون في غضون ٣٧ يوم من التاريخ الذي تم نشر الإعلان به، وهذا خلال الفترة من يوم 2/6/2024 إلى 9/7/2024.

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علاء محمد

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