غير سار للعراقيين.. “وزارة العمل” تُعلن خبر هام حول عدم صدور الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تضمن عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات دولة العراق، حيث إن الوجبة السابعة من هذا البرنامج تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات، مما أثارت غضبًا كبيرًا من المواطنين والمتقدمين للحصول على هذا الدعم، إلا أنه وفقًا لتصريحات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأخيرة، لم تحمل أنباء مفرحة، وسنوفيكم بالموعد المتوقع لصدور هذه الوجبة ما لم يكن هناك أي تغييرات جديدة خاصة بإعلان الوجبة.

متى تُعرض كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

وفقًا لتصريحات وزارة العمل الأخيرة، فإن الوجبة السابعة من الممكن أن تتأخر لعد أسابيع قادمة، نظرًا لعدم توافر التمويل اللازم توزيعه على جميع المستفيدين في محافظات العراق، فضلاً عن أن الرعاية الاجتماعية بما أنها تحمل مئات المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم، إلا أن ذلك كان سبب رئيسي في عدم صدور الوجبة التي عليها الدور حتى الأن، لكن نأمل بوجود مستجدات جديدة خلال الفترة المقبلة.

كيف أعرف كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، اتباع ما يلي:-