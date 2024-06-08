‘pdf’ملازمــنا باشٌر نتائج الثالث متوسط العراق 2024 عموم المحافظـات متى الإصدار؟

أصبحت نتائج الثالث متوسط العراق هي الشغل الشاغل لكافة الطلاب والطالبات المقيدين في تلك المرحلة وأولياء أمورهم أيضًا، وانتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام منذ فترة وجيزة ومنذ ذلك الحين وهم ينتظرون النتيجة بفارغ من الشوق، وأعلنت الوزارة أنه لا داعي للقلق في القريب العاجل سيتم إعلان نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا أو من خلال الرابط الرسمي للوزارة، حيث أن نتائج الصف السادس الابتدائي في عموم المحافظات العراقية تم الإعلان عنها بالفعل في خلال الأيام الماضية، وسيتم ظهور ال3 متوسط العراق في خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة محافظة الرصافة الأولى أولاً، لنرصد لكم كافة تفاصيل النتائج، وكيفية الاستعلام عنها.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق

في تصريح رسمي أعلن أحد مسؤولي وزارة التربية العراقية أن الوزارة تعمل بقدم وساق من أجل سرعة إنهاء تصحيح أوراق إجابات الصف الثالث المتوسط، ولكن يجب تحري الدقة والموضوعية ليحصل كل طالب على حقه، وفي الوقت الحالي تعمل الوزارة ومديريات التعليم في كل محافظة على تصحيح أوراق إجابات الطلاب وبعد ذلك سيتم تجميع الدرجات ورصدها واعتماد النتيجة من السادة المسؤولين، وأخر مرحلة هي إعلان ظهور النتيجة إلكترونيا عبر موقع الوزارة لتكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات

طريقة الحصول على نتيجة الثالث متوسط العراق دول اول

عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة يمكنكم الحصول على نتائج الثالث المتوسط من خلال اتباع خطوات بسيطة ميسرة وضحتها الوزارة وذلك من خلال اتباع ما يلي بالتفصيل: