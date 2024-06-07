“هياخد من كام درجة؟؟”.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة ومؤشرات القبول في الثانوية العامة بجميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2024، يبحث الطلاب الناجحون ممن اجتازوا الشهادة الاعدادية بنجاح عن تنسيق الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، حيث سيعلن كل محافظ عن تنسيق الثانوية العامة وفقا لمتوسط مجاميع الطلاب بالمحافظة، ومن المقرر أن يبدأ الطلاب في تقديم اوراقهم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بعد انقضاء اجازة عيد الاضحى، واليكم مؤشرات القبول في الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مسئولية الاعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 من اختصاص السادة المحافظين، وليس وزير التربية والتعليم. حيث يقوم المحافظون باعتماد التنسيق بناءً على نتائج الشهادة الإعدادية في كل محافظة، ويتم الاعلان عن الحد الادنى للقبول بالثانوية العامة من خلال بيان رسمي، واليكم التنسيق في جميع المحافظات:

تنسيق الثانوية العامة محافظة بورسعيد 2024: قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمدارس المحافظة بمجموع 249 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القاهرة: من المقرر أن يتم اعتماد تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة لعام 2024 / 2025 من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قريبا، علما بأنه في العام الماضي قرر سيادته خفض التنسيق للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بدلًا من 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة: اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة العام الماضي ، تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 حيث تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، وخلال ساعات سيعلن عن التنسيق لهذا العام.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024

أما عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات وفقا للعام الماضي، فقد جاء كما يلي: