“معلومة تهمك”.. تنسيق مبارك كول 2024 والشروط اللازمة للتقديم والأوراق المطلوبة

يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في التقديم في مدارس مبارك كول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات للعام الجاري، وخلال الساعات الأخيرة ازداد الاهتمام حول معرفة مزايا هذه المدارس وتنسيق القبول فيها وكذلك أيضًا مواقعها، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

تنسيق دخول مدارس مبارك كول 2024-2025

تعد مدارس مبارك كول من أبرز المدارس التي اكتسبت شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، وتشرف وزارة التربية والتعليم على هذه المدارس وتهدف من خلال ذلك إلى تدريب عدد كبير من الطلاب والطالبات على أفضل وسائل التصنيع، ومن أبرز ميزات مدارس مبارك كول هي توفير فرص عمل جيدة بعد التخرج.

شروط التقديم في مدارس مبارك كول 2024-2025

حددت وزارة التربية والتعليم عدة معايير يجب أن تتوافر لدى الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس، وهذه المعايير تكون على النحو التالي:

ينبغي أن يكون الطالب قد نال شهادة المرحلة الإعدادية لهذا العام.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عام.

أن ينجح الطالب في اختبار القدرات ويتجاوز المقابلة الشخصية.

يجب على الطالب تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة.

مدة الدراسة في مدارس مبارك كول هي 11 شهر، ولا تتضمن إجازة صيفية أو إجازة نصف العام طوال فترة الثلاث سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس مبارك كول 2024-2025

للتقديم في مدارس مبارك كول يلزم توافر المستندات التالية:

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

ملف التقديم من المدرسة الإعدادية.

8 صور شخصية للطالب مقاس 4*6.

شهادة إنهاء المرحلة الإعدادية ونسخة منها.

تخصصات مدارس مبارك كول والحد الأدنى للمجموع

هناك العديد من التخصصات في مدارس مبارك كول، وهذه التخصصات تكون على النحو التالي: