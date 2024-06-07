نتيجتك هنا epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 كافة محافظات العراق

ساعات قليلة على إنطلاق امتحانات الصف الساد الإعدادي الدور الأول في العديد من المحافظات العراق، بما يتأهل إليها العديد من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن التشديدات الكبيرة التي فرضتها وزارة التربية العراقية على جميع المديريات داخل الدولة، لكي يتمكن الطلبة من تأدية هذه الامتحانات في هدوء تام، ومن ثم يتم العمل على تصحيح أوراق الامتحانات ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

موعد انطلاق امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول في العديد من المحافظات العراق، تبدأ غدًا السبت الموافق 8 من شهر يونيو 2024 في العديد من المدارس المؤهلة لذلك، هذا وأن الطلبة سيتمكنون من أخذ إجازة عيد الأضحى المبارك، وتعود مرة أخرى يوم 23 يونيو 2024، مع الاستعداد الكامل لتوفير كل سُبل الدعم والخدمات التي سيحتاج إليها الطلبة في هذه المرحلة الدراسية.

كيف استخرج نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بنتائج السادس الإعدادي الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-