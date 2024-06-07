الفته علي اصولها.. بلا منازع ألذ طبق فتة هتجربوه فته باللحمة عيد الاضحى هتخلي ريحتها تجيب اخر الشارع بكل التفاصيل

أسرار تحضير الفتة المصرية باللحمة، ألذ وصفة لعيد الأضحى اعتادت الكثير من ربات البيوت على تحضير الفتة المصرية، في عيد الأضحى المبارك بوصفتها التقليدية المعتادة، ورغم أنها تعتبر من أجمل الأطباق على الإطلاق، إلا أننا نقدم لكم اليوم بعض أسرار الطهاة في تحضير فتة لحمة عيد الأضحى، حتى تكون بمذاق أشهى لا يقاوم، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير الفتة المصرية بنكهة مميزة وفريدة.

طريقة عمل الفتة باللحمة

تعد الفتة، من أشهر الأكلات التي يتم تقديمها في العزومات والأعياد والعديد من المناسبات الأخرى، وعلى الرغم من أن مكونات الفتة واضحة ومعروفة، إلا أن هناك بعض الإضافات وطريقة معينة في التحضير تجعلها ناجحة من أول مرة، وتعطيها طعما رائعًا ومميزا، في هذا المقال، سنشرح كيفية تحضير الفتة باللحمة، بطريقة مميزة ومختلفة عن أي طريقة أخرى.

المكونات

لتحضير الفتة المصرية بنكهة مميزة، نحتاج إلى المكونات التالية:

– 1 كيلو من اللحم الضأن (مقطع إلى قطع صغيرة)

– 1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

– 1 بصلة كبيرة الحجم

– 1 ملعقة صغيرة من الملح

– 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

– 1 ملعقة صغيرة من الكمون

– رشة قرفة

– 4 أوراق من أعشاب الغار

– 1 كوب من عصير الطماطم

– 2 ملعقة من الخل الأبيض

– 3/4 كوب من الماء

– 1 ملعقة من الحبهان

– 1/4 كيلو من الأرز

– 1 ملعقة من الزبدة

– 1 رغيف من الخبز المحمص

خطوات التحضير

تحضير اللحم:

سلق اللحم:

في قدر كبير، ضعي قطع اللحم مع كمية كافية من الماء واتركيها حتى الغليان.

أزيلي الزفر الناتج عن اللحم، ثم أضيفي البصلة، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، رشة القرفة، وأوراق الغار.

اتركي اللحم ينضج على نار متوسطة حتى يصبح طريًا.

تحضير الصلصة:

في مقلاة، سخني ملعقة من الزبدة، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي عصير الطماطم والخل واتركي المزيج يغلي حتى يتكثف قليلاً.

أضيفي القليل من مرق اللحم للمزيج واتركيه ليغلي لمدة 5 دقائق إضافية.

طبخ الأرز:

اغسلي الأرز جيدا ثم انقعيه في الماء لمدة 15 دقيقة.

في قدر، سخني ملعقة من الزبدة، ثم أضيفي الأرز وقلبيه قليلا.

أضيفي مرق اللحم (نسبة المرق إلى الأرز 1:2) واتركيه يغلي، ثم خففي النار واتركيه ينضج حتى يمتص المرق تماما ويصبح الأرز طريا.

تحضير الخبز:

قطعي رغيف الخبز إلى مكعبات صغيرة وحمصيها في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ضعي الخبز المحمص في طبق كبير وعميق، ثم اسكبي فوقه قليلاً من مرق اللحم ليتشرب.

تجميع الطبق:

طبقة من الأرز فوق الخبز المحمص.

أضيفي قطع اللحم فوق الأرز.

اسكبي الصلصة المحضرة فوق اللحم والأرز.

التقديم

قدمي الفتة ساخنة وزينيها برشة من البقدونس المفروم أو المكسرات المحمصة حسب الرغبة. يمكن تقديمها مع السلطة الخضراء أو الزبادي لإضافة نكهة منعشة للوجبة.