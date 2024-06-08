من خلال المقال ستستمع إلى وقفة عرفات وتكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 بجودة HD مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يثير العديد من المسلمين استفسارات حول تردد قناة تكبيرات العيد الكبير “لبيك اللهم لبيك” لعام 2024، تتخصص القناة في نقل جميع شعائر الحج والعمرة، بالإضافة إلى تغطية تهليل الحجاج في بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة، ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

وقفة عرفات وتكبيرات العيد تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 بجودة HD

نضع بين أيديكم الآن عبر عبارات خاصة بوقفة عرفات وتكبيرات العيد “لبيك اللهم لبيك” تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 بجودة HD، ونذكر لكم عدة قنوات ستقوم بعرض تكبيرات العيد ومنها ما يلي:

ناة الحج السعودية

سوف تقوم قناة الحج السعودية بإذاعة مناسك الحج ووقفة عرفات وتكبيرات العيد لهذا العام، وقد جاء تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة السعودية: 12015

معدل الترميز: 2750

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة الاخبارية السعودية

كما ستقوم قناة الإخبارية السعودية بنقل شعائر الحج على النايل سات من خلال بث مباشر لبدء توافد الحجاج كما يلي:

التردد: 11391.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

قناة الحج السعودية

كما ستقوم قناة الحج السعودية بنقل شعائر وقفة عرفات وتكبيرات عيد الأضحى بثا مباشرا وترددها كما يلي:

التردد: 12015- 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة السعودية الأولى.

وتقوم أيضا قناة السعودية الأول بنقل بث مباشر لوقفة عرفات ومناسك الحج وتكبيرات العيد وجاء ترددها كما يلي:

التردد: 12149.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

موعد عيد الأضحى المبارك

بعد ان تعرفنا معكم من خلال ما سبق على وقفة عرفات وتكبيرات العيد “لبيك اللهم لبيك”، تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 بجودة HD، نطل عليكم الآن بموعد عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن يكون يوم السادس عشر من شهر يونيو الجاري موافقا لوقفة عرفات وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سوف يكون بمشيئة الله يوم السابع عشر من يونيو الجاري.