عــــاجل“زيادة 700 الف دينار زيادة راتب التقاعد”!.. بُشرى سارة للمتقاعدين “عيد الاضحى”

قامت وزارة المالية داخل دولة العراق بالإعلان عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين بهذا تساعد الدولة المواطنين في تحقيق الاكتفاء الذاتي لأنفسهم مع سهولة مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها جميع العالم، وستكون الزيادة بحوالي مائة ألف دينار عراقي بالإضافة إلى أن الرواتب بعد الزيادة ستكون حوالي 700 ألف دينار عراقي أي الوزارة ستقوم بإضافة 200 دينار عراقي فقط كما يسهل الاستعلام عن كل ما يخص راتب التقاعد من خلال الرابط الذي توفره لك الوزارة، وسنتابع معكم التفاصيل الكاملة حول زيادة صرف رواتب المتقاعدين في جمهورية العراق من خلال التقرير.

زيادة صرف رواتب المتقاعدين العراق

بعد الزيادة في الرواتب أصبح الكثير من المواطنين يتسائلون عن طريقة التعرف على موعد الصرف كذلك أماكن صرف الرواتب بالإضافة إلى غيرها من المعلومات الكاملة حول صرف راتب التقاعد وكيفية الوصول إليه كل هذا يمكن معرفته من خلال تنفيذ الخطوات القادمة :

سجل الدخول من خلال موقع وزارة المالية الرسمي من خلال هذا الرابط.

حدد الخدمة التي تريد الاستعلام عنها هي راتب التقاعد.

قم بعمل نموذج للطلب، وسجل به كل البيانات المطلوبة تأكد من كتابتها بالشكل الصحيح.

اضغط على كلمة الاستعلام، وسوف تظهر النتائج أمامك بعدها ستتمكن من التعرف على الزيادة التي حصلت عليها في راتبك.

سيتم إضافة الزيادة في الرواتب لكن بعد التأكيد عليها بشكل كامل من الوزارة المالية.

شروط الحصول على الزيادة في راتب التقاعد

وضعت الوزارة عدة شروط يجب توافرها لدى الشخص حتى يحصل على الزيادة منها :