طريقة الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني وطريقة سداد الغرامات

غرامات المرور العامة للرقم الألماني قدمت الحكومة خدمة الاستعلام عنها عن طريق الموقع الإلكتروني حتى تسهل ذلك على جميع المواطنين الذين يرغبون في معرفة غراماتها المرورية ويريدون تسديدها وهي من ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة اليوم في ظل التطور الرقمي الذي نحن به الآن لتستطيع معرفة الغرامات المرورية وأنت في منزلك بدون الخروج منه و سنوضح الآن خطوات الاستعلام عنها وكيفية سدادها حتى يستطيع الجميع فعل ذلك.

غرامات المرور العامة للرقم الألماني

يستطيع جميع مالك السيارات اليوم الاستعلام عن غرامات المرور للرقم الألماني بالطريقة الإلكترونية التي تسهل عليهم ذلك عن طريق بعض الخطوات التالية وهي:

الدخول على منصة اور الإلكترونية .

تسجيل جميع البيانات اللازمة بعد الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خانة استعلام عن غرامات المرور 2024 التي ستجدها في الغالب في الصفحة الرئيسية.

التحقق من دخول جميع البيانات ومنها الرقم الألماني وهو عبارة عن رقم فريد يستخدم في التعرف على المركبة بشكل صحيح من أجل التأكد من وجود أي غرامات.

بعد الانتهاء من دخول البيانات بشكل صحيح يتم الضغط على زر الاستعلام.

خطوات سداد غرامات المرور

أعلنت عنها الحكومة حتى يستطيع الجميع سد الغرامات وهي: