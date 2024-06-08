من كام السنادي.. تنسيق التمريض العسكري بعد الاعداديه 2024 / 2025 للبنين والبنات وشروط القبول

عبدالله عربي تاريخ النشر آخر تحديث تصنيف أخبار التعليم
من كام السنادي.. تنسيق التمريض العسكري بعد الاعداديه 2024 / 2025 للبنين والبنات وشروط القبول

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعداديه 2024، يبدأ طلاب المرحلة الإعدادية الآن مرحلة جديدة، وهى مرحلة سحب الملفات من مدارسهم وذلك استعداداً للتقديم في المدارس الثانوي و مدارس الفني التجاري و الزراعي و الصناعي وخدمات، وكذلك مدارس التمريض العسكري والعادي واليوم ننشر لكم بموقع البديل كل ما هو متعلق بمدارس التمريض العسكري و التنسيق والأوراق المطلوبة للتقديم و إليكم التفاصيل.

 تنسيق التمريض العسكري بعد الاعداديه 2024

ويذكر أن تنسيق التمريض العسكري بعد الاعداديه 2024 جاء على النحو التالي:

  1. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة القاهرة 2024: يسجل تقريبًا 225 درجة
  2. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة الأسكندرية 2024: يسجل تقريبًا 218 درجة
  3. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة كفر الشيخ 2024: يسجل تقريبًا 222 درجة
  4. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة دمياط 2024: يسجل تقريبًا 205 درجة
  5. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة المنوفية وشمال سيناء 2024: يسجل تقريبًا 225 درجة
  6. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة الشرقية 2024: يسجل تقريبًا 228 درجة
  7. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة المنيا 2024: يسجل تقريبًا 213 درجة
  8. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة أسيوط 2024: يسجل تقريبًا 224 درجة
  9. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة سوهاج 2024: يسجل تقريبًا 223 درجة
  10. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة الأقصر 2024: يسجل تقريبًا 199 درجة
  11. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة أسوان و قنا 2024: يسجل تقريبًا 208 درجة
  12. تنسيق مدارس التمريض العسكري محافظة الوادي الجديد 2024: يسجل تقريبًا 220 درجة

أهم الأوراق التي يحتاج إليها طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم بمدارس التمريض العسكري

بعد أن انتهينا من الحديث عن تنسيق مدارس التمريض العسكري لعام 2024، نوضح لكم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم لمدارس التمريض العسكري بعد الاعداديه 2024:

  • أصل استمارة الشهادة الإعدادية
  • أصل شهادة الميلاد المميكنة وصورة منها
  • عدد (6) صور شخصية مقاس 4*6 مدونة عليهم اسم الطالب
  • تسليم نموذج 2 جند (للذكور فقط)، ونموذج 6 جند أو 7 جند أو شهادة ميلاد مدون بها الرقم الثلاثى
  • تسليم بطاقة ترشيح الطالب ومرفق معها صورة من بطاقة الرقم القومي
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عبدالله عربي

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