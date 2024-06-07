تحديث بيس eFootball 2024 موبايل الإثنين 10 يونيو بطاقة نيمار 99 مجانية وطاقة صامويل ايتو 102وكوينز مجاني.. تحديث أسطوري

تحصل لعبة بيس اي فوتبول على عدد كبير من التحديثات من فترة لأخرى حتى توفر لاعبين أقوياء متميزين داخل اللعبة لتزيد من حماس اللاعبين أكثر، وتساعدهم على التمتع بالمباريات التي تضمها كذلك المشاركة في الفعاليات التي تقدمها لعبة بيس اي فوتبول بشكل يومي أو أسبوعي، ومع اقتراب نزول تحديث يوم الخميس يريد المستخدمين معرفة طريقة الحصول على تحديثات الاثنين التي تضم باتشات مختلفة مميزة.

العب وشوف تحديث الخميس اي فوتبول عودة صامويل ايتو

يوجد الكثير من المميزات التي سيحصل عليها عشاق لعبة بيس اي فوتبول من خلال تحديث يوم الخميس القادم مع وجود سمات عديدة في تحديث يوم الاثنين تتمثل في :

ستتمكن من تدريب فريقك، وكل النادي الخاص بك بأفضل المعدات حيث سيتم توفير مهارات رائعة تخص التدريب الفني.

ستحصل على عملات من GP تقدر بحوالي ثلاثين ألف عملة إذا تمكنت من الفوز في المباريات التي تخوضها.

بالإضافة إلى تجميع أكثر من خمسين كيون في كل مرة تفوز بها.

ستجد برنامجين للتدريب استخدم ما تراه مناسب للفريق، وكل منهم سيساعدك في تجميع نقاط كثيرة.

كيفية تحميل لعبة بيس اي فوتبول

يسهل تثبيت اللعبة على أي جهاز كمبيوتر أو هاتف من خلال تنفيذ الخطوات التالية بعدها تمتع بتجربة مميزة ممتعة داخل لعبة بيس اي فوتبول :

الدخول إلى المتجر الإلكتروني الذي يتوفر على هاتفك سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور.

البحث عن اللعبة في خانة البحث حدد النتيجة التي تريدها ثم اضغط على كلمة تثبيت.

تأكد من توفر مساحة تخزينية كافية على هاتفك لتعمل اللعبة بالشكل المطلوب.