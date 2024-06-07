لو انت من ضمنهم يبقي ياسعدك ياهناك.. 3 فئات يحق لها اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. شوف حظك يمكن التموين يزيد

يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الشروط والمستندات الضرورية لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين لعام 2024، هذا الموضوع بات حديث الناس على محركات البحث العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حول الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وضمن الخدمات المتنوعة التي نقدمها عبر موقعنا البديل نعرض في هذا المقال الفئات التي يحق لها إضافة المواليد إلى بطاقة التموين لعام 2024، وكذلك المستندات المطلوبة لإتمام هذه العملية.

شروط اضافة المواليد

أكد الدكتور علي المصيلحي أن إضافة المواليد إلى بطاقات التموين لعام 2024 سوف تقتصر على أبناء أسر الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة من الأسر ذات الاحتياجات الخاصة التي تعد الأكثر استحقاقا للرعاية والدعم، وقد وضعت وزارة التموين معايير محددة يجب الالتزام بها لإدراج المواليد الجدد في بطاقات التموين لعام 2024، هذه المعايير تتضمن ما يلي:

يجب ألا يقل عمر الطفل أو الطفلة المراد إضافتهما عن أربع سنوات.

يجب ألا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية عن أربعة أفراد.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم.

الاوراق المطلوبة للتسجيل

لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين لعام 2024، يجب تجهيز مجموعة من المستندات الضرورية. تتضمن هذه الوثائق: