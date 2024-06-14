قدم لابنك فيها|..موعد تقديم المدرسة النووية في الضبعة النووية 2024 بشهادة الإعدادية دلوقتي

موعد تقديم المدرسة النووية في الضبعة، تعد المدرسة النووية في الضبعة إحدى أهم المدارس البديلة للثانوي العام، فهي المدرسة الأولى من هذا النوع بالشرق الأوسط بأكمله، وتقبل المدرسة 75 طالباً فقط في السنة، وتفتح المدرة باب القبول بشكل سنوي لالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي، ويتم تقديم طلب التحاق الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وللتعرف على موعد تقديم الطلاب بالمدرسة وكذلك شروط الالتحاق بها، تابعوا معنا السطور التالية بالمقال.

شروط وموعد تقديم المدرسة النووية في الضبعة

تعمل المدرسة النووية في الضبعة بمرسى مطروح على زيادة وعي الطلاب وتثقيفهم وكذلك تخريج عمال أكفاء بسوق العمل، كما تمنح المدرسة الطلاب فرصة السفر لروسيا للدراسة، حيث أن الشركة المسئولة عن إقامة المحطة النووية بالضبعة تقدم تلك الفرصة مما يزيد من فرصة الطلاب للعمل بمحطة الضبعة النووية، وللتعرف على شروط التقديم فهي كالتالي:

حصول الطالب على الشهادة الإعدادية بهذا العام.

على أن يكون الأب والأم مصريين.

بشرط أن يكون مجموع الطالب المتقدم لا يقل عن 260 درجة، كما يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاماً.

كما لا يجب أن تقل درجات العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات عن 95%.

وعلى الطلبة المتقدمين من المحافظة نفسها مطروح أن تكون شهادة الإعدادية من نفس المحافظة، كما يجب على الطالب اجتياز كافة الامتحانات الإلكترونية الموجودة بموقع الوزارة ومن يتخلف عن موعد الامتحان لا يحق له الالتحاق أبداً، كما يجب اجتياز اختبار كشف الهيئة.

كما أنها تقبل الذكور فقط، وسيكون المؤهل الدراسي دبلوم صناعي فني بنظام الخمس سنوات.

كما أن الإقامة للطلاب بالمدرسة فهي مدرسة داخلية، ويتم السماح للطلبة بالذهاب لأهلهم بنهاية كل أسبوع يوم الخميس على أن تكون عودتهم يوم السبت.

موعد التقديم لمدرسة الضبعة

وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد الذي سيبدأ به التقديم بالمدرسة ويذكر أن التقديم للمدرسة كان قد بدأ بالعام الماضي يوم 13 من شهر يوليو، فيجب تجهيز الأوراق حتى تكون مستعداً عند تحديد الموعد.