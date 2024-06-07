بكأس زيت حضري بسكوت النشادر الهش للعيد أحلى من الجاهز

بسكوت النشادر من أشهر أنواع المخبوزات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وهو يتميز بطعمه وقوامه الناعم الهش، كما يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة المتوفرة بالمنزل، وهو من المخبوزات التي تعطي للعيد البهجة والسرور ويشارك في عمله الأهل والجيران، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بأسهل الخطوات.

مكونات عمل بسكوت النشادر

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات ناعمة بكل سهولة والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

كأس من الزيت.

ملعقتين من الزبدة.

عشر حبات من البيض.

ثلاث أكواب من السكر.

كأس من الحليب السائل.

نصف كوب من الماء.

كيلو ونصف من الدقيق حسب احتياج العجن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة ونصف من النشادر.

مقدار ملعقة كبيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يأتي: –

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به البيض، والزبدة، والسكر، والزيت، والخل، والفانيليا، ثم نخفقهم مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي. نضيف الحليب والماء ونعيد الخفق مرة أخرى، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر للخليط ونقلب حتى يختفي الدقيق. نقوم بعجن المكونات باليد حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل، ثم نقوم بإحضار قمع الحلواني ونضع به العجين.

طريقة تشكيل بسكوت النشادر

نحضر ماكينة البسكويت ونضع العجين داخلها، ثم نحضر صينية مدهونة ونشكل عليها العجين على حسب الأشكال التي نرغب بها، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن، بعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن على الرف الأوسط حتى يتحمر البسكويت ويصبح لونه ذهبي، ثم نقوم بإخراجه ونتركه حتى يبرد تمامًا، بعد ذلك نقوم بتقديمه مع الشاي والحليب وبألف صحة وهنا.