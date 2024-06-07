فضل صيام يوم عرفة في غفر الذنوب وأفضل دعاء في هذا اليوم

بدأت أيام العشر الأول من ذي الحجة، ويكثر البحث عن فضل صيام هذه الأيام، نظراً لأنها تعد أياماً شريفة ومفضلة تتضاعف الأعمال فيها ويستحب الاجتهاد في العبادات وزيادة أعمال الخير والبر بأنواعه المختلفة فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في بقية أيام السنة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك موعد يوم عرفة 2024.

فضل صيام يوم عرفة

أن صيام يوم عرفة يعد من السنن المستحبة لمن لا يكون يؤدون فريضة الحج في عرفة، أما المتواجدون هناك فهم منشغلون بالدعاء نظراً لصعوبة اليوم، ولكن إذا استطاعوا الصيام فلا مانع من ذلك وقد ورد في هذا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سُئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يُكفِّر السنة الماضية والقادمة.

موعد يوم عرفة 2024

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويعتبر يوم الوقفة قبل عيد الأضحى المبارك في هذا العام يتزامن مع يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، بعد التأكد من رؤية هلال ذي الحجة وبداية الشهر يوم الجمعة ينصح في يوم عرفة بالإكثار من الدعاء، وتكبير الله وشكره على نعمه، وقراءة القرآن الكريم، والصيام، والصدقة، والتوبة من الذنوب فهو يوم مبارك واستثنائي ينعم فيه المسلمون برحمة الله ومغفرته، ويجددون إيمانهم وتوبتهم سعيًا لمرضاة الله، والجدير بالذكر أن أفضل دعاء مستحب في يوم عرفة هو اللهم أنت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب الا انت.