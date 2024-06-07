طريقة عمل بسكوت الزبدة الفاخر ناعم ولذيذ أحلى من المخابز

بسكويت الزبدة الفاخر من أفضل أنواع المخبوزات التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة، وهو يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة المتوفرة بالمنزل، كما يحتوي على بعض العناصر الهامة المفيدة لصحة الجسم لأنه يتكون من البيض والزبدة والحليب وهي عناصر هامة لبناء الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الزبدة الفاخر بخطوات بسيطة.

مكونات عمل بسكوت الزبدة

سوف نتعرف على مكونات عمل البسكويت وهي كما يلي: –

أربع أكواب من الدقيق.

خمس بيضات.

2 كأس من الزبدة.

٢ كأس من السكر.

ثلث كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل بسكوت الزبدة بقوام ناعم وبخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء ونضع به الزبدة، والسكر، والبيض، والفانيليا، ثم نخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط فاتح مثل الكريمة. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج ونستمر في الخفق حتى يمتزج الخليط وتصبح المكونات متجانسة تمامًا مع بعضها. نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، والملح للخليط، ثم نعجن برفق حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة.

طريقة تشكيل بسكوت الزبدة

نضع العجين داخل كيس من أكياس الحلواني، ثم نقوم بتشكيل البسكويت على صواني غير مدهونة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، بعد ذلك نقوم بوضع الصواني داخل فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة ١٧٠ مئوية حتى ينضج ونحصل على اللون الذهبي، بعد ذلك نخرج الصواني من الفرن ونترك البسكويت حتى يبرد، ثم نقدمه بالهناء والشفاء.