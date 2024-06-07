يا ماما في نونو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات

في ظل التنافس الشديد بين القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، استطاعت قناة وناسة الفضائية أن تحظى بشعبية واسعة بين الصغار نظرًا لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، وقد أصبحت هذه القناة المفضلة لدى الكثير من الأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء لذا، يبحث الكثير من متابعي هذه القناة عن تردد قناة وناسة أغاني للأطفال لعام 2024، حتى يتمكنوا من ضبط القناة على أجهزة التلفاز الخاصة بهم ومتابعة آخر البرامج والأغاني الجديدة التي تقدمها وسنوضح في هذا المقال تفاصيل التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.
تردد قناة وناسة الجديد 2024
تردد قناة وناسة على قمر نايل سات:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة وناسة على قمر عربسات:
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
بالإضافة إلى ذلك، قناة وناسة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، مثل:
- أغنية “وناسة وناسة”
- أغنية “لولو الشطورة”
- أغنية “لولو وماما”
- أغنية “بيب بيب”
- أغنية “لولو والحيوانات”
- أغنية “مين اللي سرق الجزمة”
- أغنية “حرامي سرق لولو”
خطوات تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز التلفاز
إذا كنت ترغب في مشاهدة قناة وناسة المخصصة للأطفال على شاشة تلفازك، فإليك الخطوات البسيطة لتثبيت التردد الصحيح للقناة:
- قم بتشغيل جهاز التلفاز الخاص بك.
- اضغط على زر القائمة الموجود على جهاز التلفاز أو على جهاز الاستقبال.
- من القائمة، اختر خيار “البحث اليدوي” بدلاً من “البحث التلقائي”.
- الآن أدخل التردد الخاص بقناة وناسة وفقًا للقمر الصناعي الذي تستخدمه:
- اضغط على “بحث” أو “موافق” لبدء البحث عن القناة والتثبيت.