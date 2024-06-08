الف مليون مبرووووووك للناجحين.. ظهرت الان نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

تكثر عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق، حيث تجري الآن في العراق امتحانات جميع المراحل الدراسية، ويولي العديد من الطلاب اهتماما كبيرا بنتائج الصف الثالث متوسط للدور الأول 2024، إذ تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن هذه النتائج عبر منصتها الرسمية، وهي منصة وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم مباشرة فور الإعلان عنها باتباع الخطوات الإلكترونية المتبعة.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

تشهد نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق اهتماما واسعا على محركات البحث، ولتيسير عملية البحث على الطلاب وتوفير جهدهم قمنا بتوفير الرابط المباشر والمعتمد لاستخراج النتائج، ويمكن استخدام هذا الرابط وفقا للخطوات المذكورة أدناه:

زيارة الرابط الرسمي من وزارة التربية في العراق، أو عبر موقع نتائجنا.

من الصفحة الرئيسية اضغط على زر الاستعلام لمعرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط.

اكتب اسم الطالب بالكامل بشكل رباعي في الحقول الفارغة.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب في المكان الملائم.

تدوين الرقم الامتحاني في المربع الخالي.

ينبغي على الطالب الضغط على مربع البحث لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها.

بإمكان الطالب استخراج مستند رسمي بالنتيجة عن طريق النقر على زر الطباعة للحصول على نسخة رسمية منها.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول

من المتوقع أن تعلن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق قريبا، إذ تفصلنا أيام قلائل على عرض النتيجة: