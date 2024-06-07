هيبقي زي القشطة.. طريقة تنظيف الممبار في الخلاط بسرعة الصاروخ والتخلص من اى زفارة هيبقي ابيض زي الشمعه

عيد الأضحى المبارك هو موسم ذبح الأضاحي بالنسبة للكثير من الأسر في هذا الوقت المزدحم، وتواجه ربات البيوت تحديًا كبيرًا في تنظيف أجزاء الذبيحة بسرعة قبل تخمر الفضلات، وتعتبر عملية تنظيف الممبار من أصعب المهام، حيث تعاني السيدات من إزالة الرائحة الكريهة والتخلص من الدهون والزفارة بطريقة صحيحة لحل هذه المشكلة، سنتعرف اليوم على طريقة سريعة وفعالة لتنظيف الممبار باستخدام الخلاط الكهربائي وهذه الطريقة تضمن إزالة جميع الشوائب من الممبار وتخليصه من الرائحة في وقت قياسي، مما يساعد ربات البيوت على الاستعداد للأيام الأولى من العيد بكفاءة.

كيفية تنظيف الممبار في الخلاط

تنظيف الممبار بالخلاط هي طريقة فعالة لإزالة الدهون والزفارة منه وتتطلب هذه الطريقة استخدام ملح بكمية محددة وبعض الخطوات البسيطة.

المكونات:

ملح – 350 جرام لكل كيلو ممبار

خل (اختياري)

الخطوات:

حضر خلاط كهربائي بسكين بلاستيكي وإذا كان السكين معدنيًا، لف شفرات السكين بالبلاستر. اغسل الممبار جيدًا. ضع كمية مناسبة من الممبار في الخلاط مع الملح. شغل الخلاط على سرعة عالية إذا كان السكين بلاستيكي، أو سرعة أقل إذا كان السكين معدنيًا. أخرج الممبار النظيف من الخلاط. انقع الممبار في ماء مضاف إليه ملح وخل لمدة ربع ساعة لإزالة الرائحة الكريهة. ثم اشطف الممبار جيدًا بالماء. الممبار الآن جاهز للاستخدام والحشو. بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تنظيف الممبار بفعالية وإعداده للاستخدام.

طريقة تنظيف الممبار باستخدام البيكنج بودر

المكونات:

الممبار

ماء

بيكنج بودر

خل

الخطوات: