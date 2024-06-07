طريقة عمل كحك بالسمسم اقتصادي وهش وطعمه لذيذ أحلى من المخابز

تستطيع الأمهات تحضير كحك بالسمسم هش وخفيف لتقديمه أول أيام العيد مع كوب من الشاي أو الحليب، وهذا النوع من الكحك من المخبوزات القطنية خفيفة القوام، كما تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة في البيت، وكثير من الأطفال يفضلون تناوله بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كحك بالسمسم هش وخفيف بمكونات اقتصادية.

مكونات عمل كحك بالسمسم

سوف نتعرف على مقادير عمل الكحك وهي كما يلي: –

نصف كيلو من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 بيضة.

كأس وربع من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

سمسم للتزيين

للوجه صفار بيضة وملعقتين من الحليب ونصف كوب من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كحك بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر بوله ونضع بها الدقيق ونضيف عليه الخميرة، والسكر، والملح، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة البيض للخليط والزيت ونقلبهم مع بعض، ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها، ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كرات ونغطيها ونتركها ترتاح.

طريقة تشكيل كحك بالسمسم

نقوم بفرد الكرات ونضع بها ملعقة من السكر ونلصق الأطراف جيدًا مع بعضها، ثم نلفها على شكل دائرة، ثم نقوم برص كرات العجين في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر مرة أخرى، ثم نقوم بخلط صفار البيض مع الحليب، بعد ذلك نقوم بدهن وجه الفطائر بالخليط ونرش السمسم عليها، ثم نقوم بخبز الكحك على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.