هـنا موقع ملازمنا لتنزيل نتائج الثالث متوسط pdf كل المحافظات .. استخرج الآن

لم ينتهي البحث لحظة واحدة عن نتائج الثالث متوسط بعد الانتهاء من أداء الاختبارات المقررة، وذلك لأن هذه المرحلة مرحلة انتقالية ينتقل فيها الطلاب إلى مرحلة جديدة من حياتهم، وهذا ما جعل البحث يتزايد عنها وعن الرابط الذي يمكن الحصول على النتيجة من خلاله، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية رابطا يمكن من خلاله الحصول على النتائج بكل سهولة، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل خلال سطور هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط

القلق يتزايد لدى أولياء الأمور والطلاب بسبب نتائج الثالث متوسط، حيث يريد أولياء الأمور الإطمئنان على مستقبل أبنائهم وعن الجهد المبذول في الامتحانات التي قاموا بأدائها، ومنها فأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات التصحيح تسير بشكل جدي ولن تسمح الوزارة بأي تجاوزات تمنع اعطاء الطلاب حقوقهم، حيث أكدت على الدقة والنزاهة أثناء التصحيح، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات، مؤكدة أن مؤشرات النتيجة مبشرة وسيسعد بها الطلاب.

الحصول على نتائج الثالث متوسط

أكدت وزارة التربية أن نتائج الثالث متوسط سيتم الاعلان عنها من خلال رابط وزارة التربية العراقية، وموقع ملازمنا وأيضا موقع نتائجنا، كما يحق لكل طالب أن يقوم بالتظلم على الدرجات التي حصل عليها، وذلك إذا كانت غير مرضية بالنسبة له، ويمكن الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

كتابة اسم المحافظة الذي يتبعها الطالب.

ثم تحديد الفصل الدراسي.

الضغط على أيقونة الدور الأول

ثم بم بتحديد نتائج الثالث متوسط.

وأخيراً قم بالضغط على الاستعلام عن النتائج.

ستظهر لك جميع العلامات أمامك فور الاعلان عنها مباشرة.

ويمكن تقديم طلب التظلم من خلال موقع الوزارة الالكتروني مع دفع الرسوم المقررة لكل مادة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول موقع نتائجها

يعتبر موقع نتائجنا من أهم المواقع التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يعتبر من المواقع المعتمدة لديها، والتي يمكن الحصول على نتيجة رسمية من خلاله، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية: